"الراي" الكويتية: شركة ناقلات النفط الكويتية قرّرت إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر موقتا

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن "شركة ناقلات النفط الكويتية قرّرت إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر، موقتاً، بسبب تطور الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن". وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "قرار الإيقاف الموقت يخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة"، مؤكدة "التزام مؤسسة البترول الكويتية التام بتنفيذ عقودها المبرمة مع الدول المختلفة، وذلك عبر ناقلات أجنبية".

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