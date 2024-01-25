نوال نصر تنفي عبر "النشرة" صدور بيان عن رابطة موظفي الإدارة العامة بالدعوة إلى الإقفال التام

نفت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر، في حديث لـ"النشرة"، صدور أي بيان عن الرابطة بالدعوة إلى الإقفال التام، بدءاً من يوم الإثنين المقبل في 29 الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه ما يتم التداول به من بيان في هذا الصدد، بإسم "تجمع موظفي الإدارة العامة"، غير موجود بالنسبة إلى الرابطة.

ولفت نصر إلى أن الرابطة تتجه لإتخاذ موقف سيتم الإعلان عنه اليوم، موضحة أنه في حال إستمرت الحكومة بالنهج نفسه فإن من الطبيعي أن تكون الأمور تتجه إلى التصعيد، خصوصاً أن الواقع الحالي لم يعد يُطاق.