"قطر للطاقة": التطورات في منطقة البحر الأحمر "قد تؤثّر" على جدولة شحنات الغاز الطبيعي

أعلنت شركة "قطر للطاقة" أن التطورات في منطقة البحر الأحمر "قد تؤثّر" على جدولة شحنات الغاز الطبيعي المُسال، على عكس الإنتاج الذي طمأنت أنه "مستمرّ دون انقطاع".

وذكرت الشركة المملوكة للدولة القطرية، في بيان، أنّه "بينما قد تؤثر التطورات في منطقة البحر الأحمر على جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر لأنها قد تسلك طرقاً بديلة، إلا أنه يتم إدارة تسليمها مع عملائنا".

وأكدت أن "إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال مستمر دون انقطاع" مشدّدةً على أن "التزامنا ثابت في ضمان إمدادات موثوقة".

منذ شهرين، تنفذ القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، تضامنًا مع قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول.

وقامت الولايات المتحدة بتشكيل حلف بحري من أجل تنفيذ هجمات ضد "أنصار الله" في محاولة لمنعها من تنفيذ عملياتها.