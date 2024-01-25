بوحبيب التقى غوتيريس: لبنان يتمسك بعمل قوات "اليونيفيل" ومستعد لتطبيق متوازن للقرار 1701

أنهى وزير الخارجية والمغتربين ​عبدالله بوحبيب​، زيارته الى ​نيويورك​ باجتماعه بأمين عام الأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، بحضور وكيل الأمين العام لعمليّات السّلام جان بيير لاكروا ومساعد الأمين العام لشؤون الشّرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري.

وقد شكر بوحبيب، غوتيريس على مداخلته خلال جلسة ​مجلس الأمن​ على المستوى الوزاري ومواقفة حول الوضع في ​الشرق الأوسط​، ودعاه إلى زيارة ​لبنان​. وأكّد"تمسّك لبنان بعمل قوّات ​اليونيفيل​ وتنسيقها مع ​الجيش اللبناني​، وحرص السّلطات اللّبنانيّة على سلامتها وتسهيل مهمّتها، إضافةً إلى استعداد لبنان لتطبيق شامل ومتوازن لقرار مجلس الأمن 1701، وذلك ضمن حلّ متكامل يضمن الاستقرار واستدامة الهدوء".

وكان هنالك تطابق في وجهات النّظر حول "ضرورة وقف إطلاق النّار في ​غزة​، وتطبيق حلّ الدّولتين للخروح من دوّامة الصّراع في الشرق الأوسط الّذي ما زال مستمرًّا دون حلول منذ أكثر من 75 عامًا".

وكان قد التقى بوحبيب وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشّؤون السّياسيّة روزماري دي كارلو، وأبلغها رغبة لبنان بعدم التّصعيد، وسياسة ضبط النّفس المتّبعة، مع رؤيته لكيفيّة خفض التّوتّر والحلّ المستدام.

كذلك توافق بوحبيب مع نظيرته السلوفينيّة تانيا فايون، على أنّ "وقف إطلاق النّار هو المدخل لحلّ النّزاع، وأنّ الضّمانة لشرق أوسط آمن هو قيام الدّولة الفلسطينيّة".

وقد غادر بوحبيب فجرًا نيويورك، عائدًا إلى بيروت.