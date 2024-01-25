الخطيب: نأمل من العراق مواصلة الدور في حل المشاكل العربية بما يخدم القضية الفلسطينية

أفتتحت في بغداد أعمال المؤتمر الدولي العلمي الثاني تحت عنوان "الآفاق المسـتقبلية لأتباع أهـل البيـت" والذي تقيمه مؤسسة "أنكي" للدراسات والبحوث برعاية وحضور رئيس تيار الحكمة ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق عمار الحكيم ،وبمشاركة أكثر من مائة شخصية علمائية وأكاديمية من نحو خمسين دولة في العالم، بينهم نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب.

في هذا السياق، اشار الخطيب الى ان "القضية الفلسطينية ليست إلا مظهراً من مظاهر الضعف والهوان التي هي فيه، فقد سَهَّل هذا الوضع على أعداء الأمة المتمثّل في الغرب الكافر والمنافق استهدافها برموزها، فقد تناولها أعداؤها بالإهانة واستهدفوا مقدساتها فأحرقوا القرآن الكريم، وتناولوا نبيّها أقدس مقدساتها بالسبّ والشتم والاتهامات الكاذبة والباطلة في امتحان لمدى إحساسها، ولما بَقيَ لهذه الرموز من قدسية لديها تُحرّك فيها الاحساس بالحمية للدفاع عن دينها والوعي لما يراد بها حتى إذا لم يجدوا لديها ردة الفعل اللازم تجرؤا عليها باستخدام نفس السلاح الذي استخدمته الانظمة الحاكمة والمتحكمة من الطائفية والمذهبية السياسية، فأشعلت نارها وغدا المسلمون يستبيح بعضهم دماء بعض فيما العدو يحتل أرضهم، وتيقَّن الغرب ان لم يعد في المسلمين والعرب من روح أو حياة".

وحيّا "دولة العراق وما قامت به من دور إيجابي في التقريب بين السعودية وإيران، وما نتجَ عنه من تنفيس للجوِّ الطائفي الذي ساد في الفترة السابقة، كما نأمل من دولة العراق الشقيق ومن حكومته مواصلة هذا الدور في حل المشاكل العربية البينية بما يخدم قضية الامة الأساسية وهي القضية الفلسطينية. كما أحيّي العراق شعباً وحكومةً لما قدَّمته من مساعدات للشعب اللبناني في أزمته الراهنة الناتجة عن الحصار الأميركي خدمة للكيان الصهيوني والمعادي لقضايا العرب والمسلمين، وخصوصاً للمقاومة الاسلامية اللبنانية التي حرّرت لبنان وأسهمت في تنامي المقاومة في البيئة العربية ودعمت المقاومة الفلسطينية التي تبدع اليوم في مواجهة العصابات الصهيونية المحتلة لفلسطين والقوى الغربية التي تقف خلفها".

بدوره، اشار الحكيم إلى أن "أهمية المؤتمر اليوم تنبع من موقعه لما يمثله العراق في هذه المنطقة، وفي هذه المرحلة من ثقل ومن موقع لأهل البيت، حيث كانت بداية التاريخ ونهايته هنا على هذه الأرض"، لافتا الى إن "الهدف من هذا المؤتمر أن نقف عند الفرص والتحديات، ونحوّل التحديات إلى فرص. وليس لهذا المؤتمر أجندة خاصة محددة، بل أن سقفه هو أن علماء جاؤوا لكي نخرج برؤية مشتركة حول الموضوع المطروح".