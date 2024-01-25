إعلام أميركي: السنوار متقدّم على الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات بـ"خطوة واحدة"

أفادت شبكة "NBC" الأميركية، بأن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيي السنوار، تمكن من البقاء متقدمًا بخطوة واحدة على الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات، التي لم تنجح في الوصول إليه منذ 4 أشهر.

وادّعت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، أنّ "السنوار وغيره من قادة حماس كانوا على الأرجح مختبئين بالقرب من النفق المكتشف مؤخرًا في خان يونس، وكان يعتقد أنه كان بداخلة أسرى إسرائيلين".

ووفقًا للشبكة، فإنّ "حماس بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على اتصالات السنوار مع قادتها السياسيين في الدوحة، دون أن تكتشفها المخابرات الإسرائيلية".

وذكر مسؤول سياسي في حماس طلب عدم ذكر اسمه لشبكة "NBC": "الحركة تحاول حماية السنوار وكبار قادتها الآخرين، أعتقد أن هذا من حق أي قيادة أو أي مقاومة، أنا متأكد من أن هذا هو نفسه في كل بلد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه، من المرجح أن السنوار ظل في حالة تحرك، وقام بتغيير مواقعه لتجنب اكتشافه، وفقًا لقادة عسكريين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين وخبراء كانوا على اتصال مع حماس في الماضي.

ويعتقد الإسرائيليون أنّ السنوار خطط وأشرف على عملية "طوفان الأقصى" المفاجئة.