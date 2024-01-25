الخارجية الصينية: نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر بين المدنيين في غزة وندين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي

اكدت وزارة الخارجية الصينية، اننا "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر بين المدنيين في غزة، وندين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي"، مشيرة الى اننا "مصدومين من الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة".
ورأت أن "الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار، وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة ومنع كارثة إنسانية واسعة بغزة".
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