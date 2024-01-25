"الطيران الأميركية" تقر برنامجاً يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينج 737 ماكس

ابوظبي - سيف اليزيد - أقرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية برنامج فحص شامل يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس التي أوقفت عقب حادث لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز، وفق ما ذكر مسؤولون.

ومع إعلان الوكالة الأميركية عن بروتوكولات الفحص المفصلة لطائرة بوينغ 737 ماكس 9، أصدرت شركة طيران يونايتد إيرلاينز بيانا توقعت فيه عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق اعتبارا من الأحد.

وقال توبي إنكفيست كبير مسؤولي العمليات في شركة يونايتد "سنعيد كل طائرة من طراز ماكس 9 إلى الخدمة بمجرد اكتمال عملية التدقيق الشاملة هذه".