الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من تساقط المزيد من الثلوج الكثيفة في غرب البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - حثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، سكان المناطق الواقعة من شمال إلى غرب البلاد والمطلة على بحر اليابان على توخي الحذر، وحذرت من تساقط المزيد من الثلوج الكثيفة، بعد أن تقطعت السبل بالعديد من المركبات.

ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن التحذير الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يأتي بعد يوم واحد فقط من توقف ما يقرب من 800 مركبة على طريق "ميشين" السريع في محافظة جيفو بوسط اليابان، مما أدى إلى شعور طفلين على الأقل، عمرهما عام واحد وخمسة أعوام، ورجل في الخمسينيات من عمره بالإعياء.



علقت مقطورتان في الثلج، مما أدى إلى إعاقة حركة المركبات في جزء يبلغ طوله 6.6 كيلومتر على طريق "ميشين"، بينما تم أيضًا شل حركة المركبات على امتداد 5.5 كيلومتر من المسار المقابل للطريق.

وانتهى الاضطراب، الذي بدأ في حوالي الساعة 9 صباحًا أمس الأربعاء، في حوالي الساعة 4 صباحًا اليوم الخميس، حيث قام مشغلو القطار السريع وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بإزالة الثلوج في المنطقة.



أعلنت الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتساقط المزيد من الثلوج خلال الـ 24 ساعة القادمة بما قد يصل سمكها إلى 60 سم في منطقة توهوكو في شمال شرق اليابان، بالإضافة إلى 50 سم في محافظة هوكايدو في أقصى شمال البلاد ومنطقتي كانتو كوشين وهوكوريكو في شرق ووسط اليابان على التوالي، ومن المتوقع أن تشهد منطقتي كينكي وتشوجوكو الغربيتين ارتفاعًا يصل إلى 40 سم.

