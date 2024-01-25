الرئاسة الروسية: عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف يجب أن تستمر في صمت تام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن عمليات تبادل الأسرى بين (موسكو) و(كييف) يجب أن تستمر في صمت تام، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه لا أحد يعرف كيفية تأثير كارثة الطائرة "إيل-76" على احتمالات مواصلة هذه العمليات.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "لا أحد يستطيع أن يقول اليوم كيف سيؤثر تحطم طائرة "إيل-76" على آفاق عملية تبادل الأسرى، فهذه العملية يجب أن تتواصل في صمت تام " .



يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية أدانت أمس الأربعاء ما وصفته بهجوم كييف على طائرة النقل العسكري الروسية "إيل-76"، واصفة إياه بالعمل الإرهابي المتعمد الذي يعكس عدم قدرة السلطات الأوكرانية على التفاوض .



وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف:"إن تحطم الطائرة جاء نتيجة الصراع السياسي الداخلي لنخب النازيين الجدد في كييف". وأصدر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، تعليماته لتجهيز نداء إلى الكونجرس الأميريكي والبوندستاج الألماني بشأن تحطم الطائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلجورود الروسية.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - أمس الأربعاء - أن أوكرانيا أسقطت طائرة "إيل-76" في حوالي الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيا منها لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.

