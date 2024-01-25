أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 379 ألفا و610 جنود منذ بدء العملية العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 379 ألفا و610 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام قبل الماضي، بعد مقتل 950 جنديا أمس.



ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و257 دبابة و11 ألفا و621 من المركبات المدرعة و9 آلاف و67 من النظم المدفعية و972 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و660 من أنظمة الدفاع الجوي و331 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 12 ألفا و44 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1420 من المعدات الخاصة و7 آلاف و33 طائرة مسيرة وغواصة واحدة".