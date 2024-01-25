البابا فرنسيس عيّن المونسنيور أرماندو ماتيو والأب ميشال جلخ مستشارَين لدائرة تعزيز وحدة المسيحيين

عيَّن ​البابا فرنسيس​، أمين القسم العقائدي في دائرة عقيدة الإيمان المونسنيور أرماندو ماتيو، وأمين سرّ دائرة الكنائس الشّرقية الرّاهب الأنطوني الأب ​ميشال جلخ​، مستشارَين لدائرة تعزيز وحدة المسيحيّين. تجدر الإشارة إلى أنّ البابا كان قد عيّن العام الماضي، الأب جلخ أمين سرّ دائرة الكنائس الشّرقيّة في ​الفاتيكان​، وهو المعاون الأوَّل للكردينال الرّئيس. وهذه الدائرة الحبريَّة تُعنى بكلّ الأمور الكنسيّة والتّنظيميّة الّتي تتعلّق بالكنائس الشّرقيّة الكاثوليكيّة وأبرشيّاتها وأساقفتها والإكليروس والرّهبان والرّاهبات والعلمانييّن كافّة، انطلاقًا من صلاحيّاتها الواسعة الّتي أُعطيت لها وفق الدّستور الكنسي.

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