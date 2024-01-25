أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهول بنقل كميّات من المخدرات في منطقة الشّمال"، موضحةً أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّته ويُدعى: "ف. غ." (من مواليد عام 1989، لبناني)، وقد أُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته؛ تمهيدًا لتوقيفه بالجرم المشهود".
وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-01-17، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده على متن سيّارة أجرة في محلّة بحنين، حيث تمّ نصب كمين محكم له وتمّ توقيفه"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، ضُبطت بحوزته: 5 قفّازات بداخلها مادّة حشيشة الكيف زنة الواحد نحو 172 غرامًا، 36 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة باز الكوكايين، علبتان بلاستيكيّتان بداخلهما بودرة الكوكايين، و910 حبّات مخدّرة نوع كبتاغون".
ولفتت الشّعبة إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بنقل المخدرات لصالح أحد التّجّار في منطقة وادي خالد، وأنّه يتقاضى مبلغ 260 دولارًا أميركيًا. وأضاف أنّه كان بصدد نقل كميّة المخدرات الّتي ضُبطت بحوزته من محلّة العبدة إلى طرابلس، وأنّه يتعاطى المخدرات".
وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مواطن ينقل مخدرات لصالح أحد التجار في وادي خالد وضبط كمية منها بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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