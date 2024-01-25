قوى الأمن: توقيف مواطن ينقل مخدرات لصالح أحد التجار في وادي خالد وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهول بنقل كميّات من ​المخدرات​ في منطقة الشّمال"، موضحةً أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّته ويُدعى: "ف. غ." (من مواليد عام 1989، لبناني)، وقد أُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته؛ تمهيدًا لتوقيفه بالجرم المشهود".

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-01-17، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده على متن سيّارة أجرة في محلّة ​بحنين​، حيث تمّ نصب كمين محكم له وتمّ توقيفه"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، ضُبطت بحوزته: 5 قفّازات بداخلها مادّة ​حشيشة الكيف​ زنة الواحد نحو 172 غرامًا، 36 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة باز ​الكوكايين​، علبتان بلاستيكيّتان بداخلهما بودرة الكوكايين، و910 حبّات مخدّرة نوع ​كبتاغون​".

ولفتت الشّعبة إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بنقل المخدرات لصالح أحد التّجّار في منطقة ​وادي خالد​، وأنّه يتقاضى مبلغ 260 دولارًا أميركيًا. وأضاف أنّه كان بصدد نقل كميّة المخدرات الّتي ضُبطت بحوزته من محلّة ​العبدة​ إلى ​طرابلس​، وأنّه يتعاطى المخدرات".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".