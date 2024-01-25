التحكم المروري: اصطدام شاحنة بالفاصل الوسطي على المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا وحركة المرور كثيفة

افادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن "اصطدام شاحنة بالفاصل الوسطي على المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا قرب كازينو لبنان وحركة المرور كثيفة".

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