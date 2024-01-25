الأسمر مكرما من ادارة مرفأ بيروت: الإدارة المميزة المنتجة أعادت الأمل للمرفأ

كرّمت إدارة مرفأ بيروت ونقابة الموظفين رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي توجه بالشكر من الجميع "على حلو ومر المرحلة وصعابها"، كما شكر رئيس مجلس الادارة المدير العام عمر عيتاني "الذي كان رفيقاً لهذه المرحلة"، داعياً "الجميع ليكونوا صفاً واحداً"، محملاً إياهم رسالة التعاون ونبذ الكراهية لتبقى نقابة المرفأ على حجم الوطن كما عهدها. ونوه "بالإدارة المميزة التي تمتد بدورها على حجم الوطن، هذه الإدارة المنتجة أعادت الأمل للمرفأ".

من جهته، اشار عيتاني إلى "المحاولات التي سعت إلى بيع المرفأ بأبخس الأثمان على اعتبار انه غير منتج بعد انفجار 4 آب، حيث تراجعت عائداته من (٢٠٠ -٣٠٠ مليون دولار سنويا إلى ٢٠ - ١٠٠ مليار ليرة )، وما واجهه شخصياً من صعوبات عندما استلم زمام الأمور في الادارة"، مؤكد إصراره مع الموظفين للاستمرار قدماً، فكانت النتيجة ان يكون مرفأ بيروت من ابرز الإدارات التي أدخلت عائدات إلى خزينة الدولة اللبنانية، وآخرها كان ما يقارب ال ٨١ مليون دولار أميركي".

وعن دور المرفأ، لفت عيتاني إلى "الاتفاق المبرم مع مرفأ مرسيليا في إطار استقدام الخبرات مجاناً، والتطلع إلى ما بعد المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة، حيث يجب ان نكون في جهوزية تامة بفعل التغييرات التي قد تطرأ، لأننا ذاهبون باتجاه منطقة جديدة واتفاقات جديدة وما يحصل في غزة ليس بعيد عنا".

وذكر اننا "ذاهبون باتجاه خطوط نقل جديدة في المنطقة سواء الممر الهندي او خط التنمية العراقي، وأن مرفأ بيروت شاء من شاء وابى من أبى هو النقطة الاستراتيجية الأنسب للمنطقة رغم كل محاولات تحييده لتفعيل مرافئ اخرى، كمرفأ حيفا"، مشدداً على "اننا سنعمل لنكون الخيار الأنسب في المنطقة".

وعن الإصلاحات القائمة داخل المرفأ، شدد عيتاني على "ضرورة اعتماد الشفافية بهدف وضع معايير جديدة للعمل وتغيير المعايير السائدة"، متمنياً على كل الإدارات "مواصلة العمل بالاندفاع والمبادرة وتحفيز الموظفين في حال اردنا الحفاظ على هذا المرفأ وتثبيت قدرتنا على ادارة استثماراته"، موضحاً ان هذه الفكرة حارب من أجلها "لأن الغالبية لا تعرف الكثير عن هذا المرفأ، والجميع كانوا يطرحون الأفكار ويتحدثون من وجهة نظر مصلحتهم"، شاكراً "الوطنيين منهم على وقوفهم إلى جانبه".