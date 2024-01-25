القعقور أعلنت رفضها لموازنة 2024: استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع

اشارت النائبة حليمة القعقور في اليوم الثاني من جلسة مناقشة موازنة 2024، الى ان "لا يمكن ان نطرح الثقة بحكومة غير حاصلة على الثقة منا، وغياب المساءلة يناسب اغلبية السلطة الحاكمة، ولمساءلة الحكومة يجب ان يكون عندها سياسية عامة وخطة".
ورأت ان "على الموازنة أن تفرض ضرائب تصاعدية وهناك خروقات عدة تشوب مشروع الموازنة"، مؤكدة أن "لبنان بحاجة طارئة إلى موازنة تعزز النمو الاقتصاديّ". ولفتت الى ان "عندما تنتظر الدولة الهبات والمساعدات لتفتح المدارس والجامعات فهذه دولة بلا سيادة".
واعلنت رفضها لموازنة 2024، معتبرة انها "استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع".
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