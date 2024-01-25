"النشرة": تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن "تحليق مسيرة اسرائيلية نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، على علو متوسط وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على راشيا الوادي".

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