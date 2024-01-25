الحلبي: قضايا التربية تستحق الكثير من الجهد ولا وقت للدخول في سجالات

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أن "قضايا التربية تستحق الكثير من الجهد ولا وقت للدخول في سجالات".

وتلقى الحلبي إتصالات هاتفية من رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وكانت مناسبة لطرح العديد من القضايا الوطنية والتربويّة. واستقبل النائب عماد الحوت وتابع معه قضايا تربوية.

كما عرض مع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، قضية الإفادة من المباني غير المنتهية البناء وبالتالي استكمال أشغالها واستعمالها للتعليم.

ثم استقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد من منطقة عكار، وتلقى منهم دعوة لزيارة مدارس جرد عكار وتدشين مدارس في المنطقة.