يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان جمد عمل اللجنة الخارجية المكلفة بالتحقيق بإخفاقات الجيش خلال طوفان الأقصى

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي قرر تجميد عمل اللجنة الخارجية المكلفة بالتحقيق في إخفاقات الجيش بمواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"، إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش.
وأوضحت الصحيفة أن أعضاء اللجنة المزمع تشكيلها، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان والوزير السابق شاؤول موفاز، لم يحصلوا بعد على كتاب تعيين أو صلاحيات.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الوزراء في الـ"كابينت" كانوا قد هاجموا هليفي، في وقت سابق، بسبب قراره تشكيل لجنة التحقيق، كما عبر أعضاء الحكومة عن امتعاضهم من إمكانية تعيين موفاز، الذي لطالما وجه انتقادات لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وحزب "الليكود".
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