العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية التي تحطمت في بيلغورود بحالة جيدة

أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، عن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في مقاطعة بيلغورود "إيل 76" وعلى متنها أسرى أوكرانيون.

وذكر المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية أنّه "تم العثور على الصندوقين الأسودين أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت بالقرب من مكان تحطم الطائرة".

وأشار إلى أنّ مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة. مضيفًا بأنه "تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين".