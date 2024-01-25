انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تجتمع مع اللجان النيايبة تمهيدا لاستئناف الجلسات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عاد البرلمان مجددا لمزاولة اعماله بعد قطيعةٍ دامت لاسبوعين، تفعيل عمل اللجان اولى خطواته حيث جلس المشرعون الى طاولة الاجتماع بحضورِ النائبين لمناقشة عمل اللجان النيايبة ودراسة مشاريع القوانين التي ستدرج على جدول اعمال الجلسات .



السبت المقبل سيستأنف المجلس جلساته لكنها ستكون اعتياديةً تتضمن مشاريعَ القوانين لحين حسم المحكمة الاتحادية شرعيةَ جلسة انتخاب رئيس البرلمان التي دخلت بمأزقٍ قانوني .