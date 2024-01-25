أبرز تصريحات نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن السلطة الفلسطينية ترفض الدخول في متاهات مستقبل غزة، مشددا على رفض المخططات الإسرائيلية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.



وجاءت أبرزتصريحات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية كالتالي:

هدفنا وقف الحرب على غزة.

نحن مع أي حل يؤدي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

بعد وقف إطلاق النار يمكن الحديث عن جميع القضايا.

ليس لدينا ثقة بالولايات المتحدة وإسرائيل والغرب.

من الضروري أن يكون الموقف الفلسطيني موحدا.

لن نقبل بأجندات خارجية تحدد مستقبل الشعب الفلسطيني.

نرفض أي خطة تتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني.

طرح أي قضية قبل وقف الحرب لا يخدم مصلحة شعبنا.

الوضع الفلسطيني الداخلي أجندة فلسطينية بحتة.

لن ندخل في متاهات مستقبل غزة.

يأتي هذا فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث سقط أكثر من 25 ألف قتيل، بالإضافة إلى ما يزيد على 62 ألف جريح، فيما تتواصل عمليات المداهمة والاقتحام لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.