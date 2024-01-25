بالصور- محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، خلال زيارته لمعسكر قوات الأمن، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة، وسط عزف الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد،ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء لهم بواسع الرحمة

جاء ذلك في حضور اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ولفيف من

القيادات الأمنية والتنفيذية

وعقب الإنتهاء من مراسم وضع الإكليل، صافح المحافظ قيادات أجهزة وإدارات المديرية، مقدما التهئنة للضباط والجنود والأفراد، بهذه المناسبة التي تجسد ملحمة و ذكرى الصمود والتضحية الوطنية لرجال الشرطة، وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم، دفاعًا عن العزة والكرامة.

كما ثمن محافظ بني سويف الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة من أفراد، وجنود، وضباط، وقيادات، وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تأمين وحماية الجبهة الداخلية للوطن، ومكافحة كافة أشكال الجريمة، مؤكدا دعمه الكامل لهم للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة، لافتا إلى أن الدولة لم ولن تنسى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة، و الشرطة في مواجهة قوى الشر والإرهاب، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.