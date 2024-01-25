قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضبط 1100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 1100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 110 كيلو جرام ومبلغ مالي متحصلات نشاطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.