20 قتيلًا و150 مصابًا في مجزرة إسرائيلية بحق النازحين عند دوار الكويت في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن سقوط "20 شهيدًا و150 مصابًا في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين عند دوار الكويت".

ولفتت إلى أنّ "عدد ضحايا مجزرة دوار الكويت مرشح للزيادة، نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي".

وكانت قد أشارت قناة الجزيرة، إلى أنّ القصف الإسرائيلي على المواطنين جاء أثناء انتظار مساعدات بدوار الكويت في غزة.