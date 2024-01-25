أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي الناقورة، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفتين على منزل خال من السكان في طيرحرفا أثناء قيام عدد من الاهالي بتشييع متوفية من البلدة.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي لبلدة الناقورة ولمنزل خال في طيرحرفا أثناء تشييع متوفية من البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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