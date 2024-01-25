أشار عضو كتلة نواب "الكتائب" النائب سليم الصايغ، خلال جلسة مناقشة موازنة 2024، إلى أنّه "ألم يحن الوقت لاستعادة بيروت ولبنان إلى كنف الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية؟ لماذا الانشغال بأمور كثيرة فيما المطلوب استعادة الشرعية؟".
ولفت إلى أنّ "غياب الرئيس فضٌّ للشراكة الوطنية فالدستور لا يحتمل أي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس وما ينتج عن الغياب فوضى دستورية"، موضحًا أنّ "الشرعية تبدأ بتثبيت حق المواطن على دولته وهذه موازنة الهروب من منطق الإنكسار وتضرب الاقتصاد الشرعي".
وشدد الصايغ، على أنّ "المطلوب الرجوع إلى علم الاقتصاد، والسؤال عن السياسة الاقتصادية، ولأنّني أؤمن بموازنة انتصار الدولة لا الانكسار لن أصوّت على هذه الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: لن أصوّت على الموازنة لأنّني أؤمن بموازنة انتصار الدولة لا الانكسار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.