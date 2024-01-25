الصايغ: لن أصوّت على الموازنة لأنّني أؤمن بموازنة انتصار الدولة لا الانكسار

أشار عضو كتلة نواب "الكتائب" النائب سليم الصايغ، خلال جلسة مناقشة موازنة 2024، إلى أنّه "ألم يحن الوقت لاستعادة بيروت ولبنان إلى كنف الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية؟ لماذا الانشغال بأمور كثيرة فيما المطلوب استعادة الشرعية؟".

ولفت إلى أنّ "غياب الرئيس فضٌّ للشراكة الوطنية فالدستور لا يحتمل أي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس وما ينتج عن الغياب فوضى دستورية"، موضحًا أنّ "الشرعية تبدأ بتثبيت حق المواطن على دولته وهذه موازنة الهروب من منطق الإنكسار وتضرب الاقتصاد الشرعي".

وشدد الصايغ، على أنّ "المطلوب الرجوع إلى علم الاقتصاد، والسؤال عن ال​سياسة​ الاقتصادية، ولأنّني أؤمن بموازنة انتصار الدولة لا الانكسار لن أصوّت على هذه الموازنة".