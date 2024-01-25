أشار عضو تكتل "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي، من مجلس النواب، إلى أنّ "الحوار وحده قادر على إخراجنا من كل الأزمات"، مشيرًا إلى أنّ "كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية".
وقال: "نعم لموزانة الوقت الضائع، آملًا أن لا نصل في ظل هذه السياسات إلى زمن الوطن الضائع".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: نعم لموزانة الوقت الضائع آملًا أن لا نصل في ظل هذه السياسات إلى زمن الوطن الضائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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