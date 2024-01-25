كرامي: نعم لموزانة الوقت الضائع آملًا أن لا نصل في ظل هذه السياسات إلى زمن الوطن الضائع

أشار عضو تكتل "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي، من مجلس النواب، إلى أنّ "الحوار وحده قادر على إخراجنا من كل الأزمات"، مشيرًا إلى أنّ "كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية".

وقال: "نعم لموزانة الوقت الضائع، آملًا أن لا نصل في ظل هذه السياسات إلى زمن الوطن الضائع".