الحاج: هذه ليست موازنة 2024 إنما موازنة الـ24 جريمة ومشروعها يتضمن انتهاكًا للسيادة

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، خلال جلسة مناقشة وإقرار موازنة 2024 في مجلس النواب، الى ان "من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة، وهذا دليل على الإنفصام في الدولة، ويجب عدم القبول بموازنة من دون قطع حساب".

واعتبر أن "مشروع الموازنة يتضمّن انتهاكًا للسيادة وتعطيلًا للقضاء، وهذه ليست موازنة 2024 إنّما موازنة الـ24 جريمة، أي لا هيكلة للدين العام ولا إصلاح للقطاع العام ولا حلّ للمتقاعدين ولا غيرها من الاصلاحات".

واكد الحاج "اننا نحتاج إلى موازنة تعافي اقتصاد، ونمو أي ألّا تكون مرتبطة بالمحاسبة العمومية حصرًا بل بإطلاق عجلة الاقتصاد"، لافتا الى ان "عندما يكون الخطأ بهدف منع المساءلة، يصبح الخطأ جريمة".