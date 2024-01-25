ضو: هذه الموازنة هي من اكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية

اشار النائب مارك ضو من مجلس النواب، الى ان "هذه الموازنة هي من اكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية"، معتبرا أن "لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد في التعديلات التي قامت بها على مشروع الحكومة، وإلاّ لكانت "قيامة الناس قامت".
ورأى ان "لو أقرت الموازنة كما ارسلتها الحكومة كما هي "كنا شفنا ردة فعل الناس"، مؤكدا اننا "بحاجة لتثبيت ضرائب على الأرباح وليس ضرائب عمومية على الشعب اللبناني".
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