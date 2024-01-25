وزير خارجية إسبانيا جال على مشروع "نبع البراك" في الزهراني: يمكنكم الاعتماد علينا لتطوير مشاريعكم

زار وزير الخارجيّة الإسبانيّة خوسيه مانويل ألباريس، برفقة السّفير الإسباني في ​لبنان​ خيسوس سانتوس أغوادو ومدير وكالة التّعاون الإسباني في لبنان، موقع مشروع "منظومة نبع البراك المائيّة" في منطقة العاقبيّة- البيساريّة، حيث كان في استقباله المدير العام ل​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ ​وسيم ضاهر​.

وتأتي الزّيارة في إطار جولته الرّسميّة على لبنان وبلدان المنطقة، وتأكيدًا على "مواصلة ​إسبانيا​ دعمها للبنان في مختلف المجالات، لا سيّما دعم المشاريع المائيّة ومشاريع ​الصرف الصحي​"، الأمر الّذي أكّد عليه ألباريس خلال حديثه مع ضاهر. وشدّد على أنّه "يمكنكم في المؤسّسة الاعتماد علينا لتطوير مشاريعكم، ولزيادة قدرتكم على تزويد المستفيدين بالمياه، وتأمين حاجة المجتمع المحلّي لها وتطوير مشاريع الصّرف الصّحي".

وأبدى الباريس خلال جولته بمشاركة ممثّلين عن "منظّمة العمل ضدّ الجوع" وتحالف "حوكماء"، والاستشاري "BTD" ومتعهّد المشروع "شركة حطاب"، حماسة وإعجابه بالمشروع ومنشآته وموقعه، مثنيًا على "طرق التّنفيذ وجودة ونوعيّة المنشآت والأشغال المنفّذة".

من جانبه، عرض ضاهر لمراحل المشروع والأقسام المنفّذة منه وأهميّته ضمن استراتيجيّة المؤسّسة 2020- 2025، "الّذي سيسمح بزيادة التّغذية بالمياه لأكثر من 100 ألف مواطن مستفيد في 21 مدينة وبلدة في نطاق قضاءي ​صيدا​ و​الزهراني​ (ساحل الزهراني ضمنًا)"، شارحًا أهميّة المشروع الّذي يموّل من ​الاتحاد الأوروبي​ وينفّذ بالشّراكة مع "منظّمة العمل ضدّ الجوع"، وتضمّن حفر بئر ارتوازي جديد، إنشاء قناة وبركة تجميع وتجهيز محطّة ضخّ، تمديد خطوط جرّ باتجاه خزّان قناريت وخزان البيسارية، محطّة آبار تفاحتا، تجهيز وتأهيل محطّة ضخّ البراك والمخصّصة لضخّ المياه إلى مجمع آبار تفاحتا، وكذلك إنشاء وتجهيز محطّتَي ضخّ واحدة لتزويد بلدة البيسارية بالمياه، والأخرى لضخّ المياه إلى خزّان أنشأ في بلدة الغسانية بسعة 1000 متر مكعّب لتزويد بلدات عدّة وزيادة التّغذية بالمياه.