انعقاد الحدث المسكوني الموسيقي احتفاء بأسبوع الصلاة من اجل وحدة الكنائس بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية

عقد الحدث المسكوني الموسيقي "بيروت 2024" في الفوروم دو بيروت، احتفالا بأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين والسنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، برعاية أبرشية أنطلياس المارونية، وببركة رؤساء كنائس الشرق الأوسط وحضورهم.

تضمن الحدث المسكوني أمسية مرنمة قدمتها جوقة مسكونية، جمعت أكثر من 300 مرنم وعازف ينتمون إلى كل العائلات الكنسية والمناطق اللبنانية، حيث قدموا مجموعة من الترانيم والألحان تمثل مختلف الطقوس والتقاليد الليتورجية والكنسية، تأكيدا على روح الوحدة المسيحية والغنى في تنوع كل الكنائس.

وحضر الحدث الذي احتضن نحو 10 آلاف مشارك، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية يوحنا العاشر، رئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية الأرمنية في الشرق الأدنى، رئيس جامعة هايكازيان في لبنان ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيلية القس بول هايدوستيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الكاثوليكيّة روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ممثلا بالنائب البطريركي العام المطران بولس صياح، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط يوسف العبسي، كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية لبيت كيليكيا والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط آرام الأول ممثلا بالمطران جوميداس اوهانيان.

كما شارك في اللقاء ممثلون من دول المنطقة، عدد كبير من المطارنة من مختلف العائلات الكنسية، والجمعيات الرسولية والتربوية، آباء كهنة ومسؤولون، راهبات ورهبان وإكليريكيّون، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ميشال عبس، الأمناء العامون المشاركون في المجلس، أعضاء لجنته التنفيذية وفريق عمله، إلى جانب شخصيات سياسية ورسمية، وممثلون عن منظمات وجمعيات، شبان وشابات من مختلف الحركات الشبابية الكنسية.