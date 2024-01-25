ضبط مسافر في مطار بيروت بحوزته لفافة نايلون عليها آثار من مادة الكوكايين

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنه "ضبطت مفتشية قوى الأمن الداخلي في المطار، لفافة نايلون عليها آثار من مادة الكوكايين مع أحد المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وبعد مراجعة الجهات القضائية المختصة، تم توقيفه من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي.