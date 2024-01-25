تسريبات «نتنياهو عن قطر» .. عائلات الأسرى الإسرائيليين : جريمة ويعرّض الأسرى للخطر

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، صباح اليوم الخميس، بيانًا للرد على الاتهامات الموجهة إلى العائلات بشأن التسريب الصوتي لما دار في الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة»، لافتة إلى أن «مكتب ومعاوني رئيس الوزراء المسئولون عن تسجيل جميع المحادثات في الاجتماعات مع نتنياهو».

وأشارت إلى أن «المصدر الوحيد للتسجيل والتسريب هو مكتب نتنياهو والمقربون منه»، منوهة أن «نشر تسريبات من لقاء الأهالي مع نتنياهو عندما هاجم قطر جريمة ويعرّض الأسرى للخطر».

وحثت مجلس الوزراء المصغر «الكابينت» على منع حدوث أزمة من شأنها أن تعرض حياة المحتجزين للخطر، قائلة إن «اختيار عدم تفعيل الرقابة وتعريض حياة المختطفين للخطر بعد أن تم التخلي عنهم بالفعل يوم 7 أكتوبر هو جريمة».

وأضافت: «نطالب أعضاء مجلس الوزراء بوقف هذا الجنون والتصرف بمسؤولية لإنقاذ حياة 136 إسرائيليا تم التخلي عنهم واختطافهم».

وفي تسجيل مسرب من اجتماع مع عائلات رهائن بثته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية يفترض أن نتنياهو وصف فيه قطر بأنها «إشكالية».

وقال: «لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية.

ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادتهم (الرهائن) إلى الوطن».

وردا على طلب للتعليق على بيان قطر وما إذا كان التسجيل المسرب صحيحا، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل «لا يمكنها الخوض في التفاصيل فيما يتعلق بالجهود والخطوات المتخذة لإطلاق سراح الرهائن».

وقال نتنياهو، في التسجيل المنسوب له، إن قطر تتمتع بنفوذ على حماس لأنها تمول الحركة.

وأبلغ عائلات الرهائن بأنه «غضب بشدة من الأمريكيين مؤخرا؛ لتجديدهم لاتفاق لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة بقطر».