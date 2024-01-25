الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة مواقع في لبنان تستخدمها الوحدة الجويّة التابعة لحزب الله

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنّه هاجم مبانٍ ومواقع عسكريّة تستخدمها الوحدة الجويّة التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق، استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة جويّة جبل حانين في بلدة البازورية.

وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن 4 غارات متتاليه بمنطقه الجبور في قضاء جزين.

هذا، وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان، بالتوازي مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.