سليم عون: أبدينا استعدادنا للتعاون مع فرنجية بحال وصوله للرئاسة وبري يمتلك من الذكاء ما يمنع الصدام معه

أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سليم عون، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّ "الحكومة اليوم حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات، ويجب اعتماد توقيع الـ24 وزيرًا".

ولفت إلى أنّه "مهما بلغت شدّة الخلاف السياسي لا يترك رئيس المجلس النيابي نبيه برّي المجال لحصول صدام معه لأنه يمتلك من الذكاء و"الهضامة" ما يمنع ذلك، وأنا فهمت ما رمى إليه عندما قال لي خلال الجلسة في مجلس النواب "بقلّك بيني وبينك"، أين عرقل تكتل لبنان القوي إنتخابات رئاسة الجمهورية".

وكشف عون عن "أننا أبدينا إستعدادنا للتعاون مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حال وصوله إلى سدة الرئاسة".