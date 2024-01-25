أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي، أنه "بتاريخ 24-1-2024، تعرض رجل مسن مجهول الهوية لحادث صدم وهو حنطي البشرة، طوله حوالى 165 سنتم، معتدل البنية، ذو شعر خفيف، أشيب اللحية والشارب، وذلك على المسلك الغربي لأوتوستراد الدورة / أمام محطة "Medco" للمحروقات من قبل سيارة مجهولة المواصفات، نقل على اثره الى مستشفى مار يوسف للمعالجة، ووضعه الصحي غير مستقر".
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 242057-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عمّمت أوصاف رجل مجهول الهويّة تعرض لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الدورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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