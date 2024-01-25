الأساتذة المتعاقدون بالساعة: تجاهل حقوقنا سيؤدي لعدم مشاركتنا بأعمال المراقبة وتصحيح مسابقات الفصل الأوّل من العام الحالي

عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اجتماعا موسعًا ضمَّ معظم أعضائها، و جرى التداول في شؤون الجامعة وشجونها،

أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان بعد اجتماع ضمَّ معظم أعضائها، أنه "بعد أن صمّ المعنيون آذانهم عن صراخ الأستاذ المتعاقد وهو الذي مُنع من وسائل العيش والصمود كافة، فلا المستحقات دُفعت منذ العام الدراسي 2021، ولا المشاهرة التي أقرتها الحكومة منذ سنتين قد طُبّقت، كذلك بدل النقل الذي نصَّ عليه قرار وزارة التربية، و بدل الإنتاجية الذي حُرم منه ظلما".

ولفتت اللجتة، الى أنه "بعد مماطلة غير معهودة أسفرت عن عدم رفع الملف إلى مجلس الوزراء وبالتالي عدم إقراره، وبناء على ما تقدم، يعلن الأساتذة المتعاقدون بالساعة أنهم ينظرون بإيجابية إلى الوعد الذي قطعه وزير التربية عباس الحلبي والمتمثل برفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي".

وناشد الأساتذة المتعاقدون المسؤولين كافة منحهم الحقوق المالية المتمثلة برفع أجر الساعة وبدل الإنتاجية المسلوب من دون أي مسوّغ قانوني،ودفع بدل النقل.

وذكرت أن "تجاهل المعنيين حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون ٧٠ في المئة من الكادر التعليمي في الجامعة اللبنانية سيؤدي حتما إلى عدم المشاركة في أعمال المراقبة و تصحيح مسابقات الفصل الأوّل من العام الحالي"، مضيفةً "أن عدم رفع ملف التفرغ وإقراره، سيشلُّ الجامعة بسبب عدم قدرة المتعاقدين على التوجه إليها"، مؤكدةً "ابقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة سير التطورات".