قائد الجيش التقى الملحق العسكري السعودي فواز المطيري وبحثا بسبل التعاون بين جيشي البلدين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري السعودي العقيد الركن البحري فواز المطيري، وجرى التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين.

كما استقبل وفدًا من إتحاد بلديات جبل الريحان برئاسة باسم شرف الدين وجرى التداول في شؤون مختلفة.