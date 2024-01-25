مقتل 20 فلسطينيا وإصابة 100 بقصف إسرائيلي في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أثناء انتظار مساعدات بدوار الكويت

الخميس 25/يناير/2024 - 05:03 م 1/25/2024 5:03:17 PM

قتل 20 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين أثناء انتظار مساعدات بدوار الكويت في غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة، راح ضحيتها 20 شهيدا و150 مصابا".

وأكد أن "عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى الإمكانيات الطبية".