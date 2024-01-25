بوتين: الهند تنتهج سياسة خارجية مستقلة وأكبر استثمار أجنبي في اقتصادها روسي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهند تنتهج سياسة خارجية مستقلة، وهذا ليس سهلا في عالمنا الراهن.

وحسب روسيا اليوم، بدأت رحلة عمل بوتين اليوم إلى كالينينغراد من جامعة البلطيق الفيدرالية "إيمانويل كانط"، حيث التقى الرئيس الروسي بطلاب من جامعات مقاطعة كالينينغراد.

وقال بوتين في الاجتماع ردا على سؤال من طالب هندي: "الهند تنتهج سياسة خارجية مستقلة، وهو أمر ليس سهلا في العالم الحديث. ولكن الهند التي يبلغ عدد سكانها مليار ونصف المليار نسمة، لها الحق في ذلك".

وأشار إلى أن هذا يمنح روسيا الفرصة للتنبؤ بتصرفات الشركاء على المدى المتوسط ​​والبعيد، ويوفر ضمانات بأن الدولة الشريكة لن "تتخذ قرارات لا تتوافق حتى مع مصالحها الوطنية".

وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع الهند، مذكرا بأن أكبر استثمار أجنبي في الاقتصاد الهندي جاء من روسيا، حيث استثمرت شركة "روس نفط" 23 مليار دولار في الاستحواذ على مصفاة لتكرير النفط وسلسلة محطات التزود بالوقود.

وأضاف بوتين: "ما زال لديهم خطط للمستقبل، ويريدون بناء مصنع هناك".

ونوه بأن التعاون بين روسيا والهند يتطور ليس فقط في مجال الطاقة والتكنولوجيا، ولكن أيضا في مجال التطور العلمي والطب والأدوية.

وختم بوتين: "بشكل عام، الهند تتطور بوتيرة مذهلة. نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند يبلغ 7.7%، وهذا أحد أعلى معدلات التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في العالم".