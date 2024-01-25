قضاة عرب يشاركوا لإصدار قرار في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك ضمن أعضاء محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، 3 قضاة عرب، في إصدار القرار الذي ستعلن عنه المحكمة، غدا الجمعة، في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بجرم ارتكاب "إبادة جماعية في غزة".

والقضاة العرب هم نواف سلام "لبناني" الجنسية، محمد بنونة "مغربي"، وعبد القوي يوسف "صومالي"، وهم خبراء في القانون الدولي وسبق أن تولوا مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة.

وتصدر محكمة العدل الدولية قرارها غدا الجمعة بشأن القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بجرم ارتكاب "إبادة جماعية في غزة".