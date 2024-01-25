افادت وكالة "تسنيم" الايرانية بإندلاع حريق ضخم في مستشفى "غاندي" التخصصي في العاصمة الايرانية طهران، وفرق الدفاع المدني والإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام ايرانية: اندلاع حريق في مستشفى "غاندي" في العاصمة الإيرانية طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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