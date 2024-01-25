رئيسة البنك المركزي الأوروبي: التوتر في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى رفع معدلات التضخم

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التوتر في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يؤديا إلى رفع معدلات التضخم مجددا.

واوضحت لاغارد للصحافيين في فرانكفورت، إن "المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم تشمل ارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية خصوصا في الشرق الأوسط والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في الأمد القريب وتعرقل التجارة العالمية".