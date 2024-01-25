أعلنت "سرايا القدس" - كتيبة جنين، أنها "تمكنت من تفجير عبوة ناسفة شديدة الإنفجار بإحدى آليات الإحتلال المتوغلة في منطقة دوار العودة في مخيم جنين فجر اليوم، ما أدى إلى إعطابها وتحقيق إصابات مباشرة لمن بداخلها".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": فجّرنا عبوة ناسفة بإحدى آليات الإحتلال المتوغلة في مخيم جنين وحققنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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