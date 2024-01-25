قائد القطاع الشرقي باليونيفيل: ملتزمون بمساعدة المدنيين في مناطق عملهم والتنسيق مع الجيش اللبناني

شدد القائد الجديد للقطاع الشرقي في ​اليونيفيل​ الجنرال بابلو غوميس ليرا، على "التعاون الوثيق" القائم بين كتيبة بلاده وإعلاميي المنطقة الحدودية.

كلام ليرا جاء خلال لقاء تعارف مع مندوبي وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة في منطقتي ​مرجعيون​ وحاصبيا في مكتبه بمقر القيادة العسكرية الاسبانية في قاعدة "ميغيل سيرفنتس" في سهل ابل السقي، بعد مضي شهرين على تسلم مهامه على رأس قيادة القطاع الشرقي وقيادة الوحدة الاسبانية في قوات اليونيفيل (اللواء إكستريمادورا الحادي عشر).

ودعا ليرا الى "استمرار التعاون والحفاظ على التنسيق المشترك مع الكتيبة الاسبانية الجديدة بنفس الوتيرة التي كان قائمة مع الكتيبة السابقة"، لافتا الى ان "مهمة اليونيفيل هي تأمين ​الأمن​ والاستقرار واحلال السلام في جنوب ​لبنان بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني".

وقال ليرا خلال اللقاء: "أنا واثق بأن العلاقات بينكم وبين قوات اليونيفيل بشكل عام، والكتيبة الإسبانية بشكل خاص، من خلال المكتب الإعلامي في القطاع الشرقي، تمثل جزءا لا يتجزأ من نجاح المهمة".

وأضاف "لا شك في أهمية وسائل الإعلام المحلية لدى اليونيفيل، إذ تعكس الواقع الذي يعيشه هذا الجزء من جنوب لبنان، والذي نقوم فيه بأنشطة تشغيلية مختلفة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وكذلك تقدم الدعم للمؤسسات والسكان في جنوب لبنان."

ولفت ليرا إلى أنّه "تتجلى رغبتنا في أن ينعم بلدكم بالسلام، ويظهر كل عمل يومي نقوم به التزام إسبانيا الراسخ بتحقيق السلام، ضمان الأمان، وتعزيز القانون الدولي، بالإضافة إلى الالتزام الصارم بتوجيهات الأمم المتحدة والتضامن مع الشعب اللبناني".

ثم طرح الصحافيون اسئلة تمحورت حول الحرب على جنوب لبنان ودور اليونيفيل في المنطقة، فأكد ليرا "التزام اليونيفيل بالقرارات الدولية بمساعدة المدنيين في مناطق عملهم والتنسيق التام مع الجيش اللبناني"، آملا ان "تنتهي الاحداث الحالية في اسرع وقت دون المزيد من الخسائر في الماديات والارواح".

وعن تأمين الحماية للطواقم الصحافية العاملة في القطاع الشرقي، اعلن "استمرار دوريات اليونيفيل الجاهزة للمساعدة عند وقوع اي اصابات في صفوف المدنيين والصحافيين".