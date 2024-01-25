انت الان تتابع خبر إحباط محاولة إدخال (2) كغم من المخدرات عبر شط العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استمراراً للجهود الأمنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، أحبطت مفارز الفوج الثاني في لواء حدود السواحل محاولة إدخال (2) كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة".

وأضافت أنه " تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

