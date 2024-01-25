انت الان تتابع خبر رحمة رياض تصعد للگمر ولن تتوقعوا السبب! والان مع التفاصيل

كما أرفقت منشورها بتعليق، قالت فيه: "للگمر وأبعد صعدتوني... وبحبكم وصلتوني لأكثر من ١٠٠ مليون مشاهدة على اليوتيوب… أحبكم".

بغداد - ياسين صفوان - وشاركت رحمة رياض متابعيها على تطبيق "أكس" مقطع فيديو تشكر فيه جمهورها على محبتهم لها ودعمهم المستمرّ لأعمالها الفنية. وقالت رحمة: "للكواكب والنجوم طلعتوني... وبمشواري رافقتوني... وبأحلامي وطموحي ثبتوني... وياكم اصعد للگمر... برحلتي وياكم ماكو حدا... مئة مليون مشاهدة وأكثر... شكراً".

الجمهور يبارك لرحمة رياض



وتفاعل الرواد مع فيديو رحمة رياض المؤثر وانهالت عليها التعليقات التي تبارك لها وتؤكد على نجاحاتها الفنية، ومنها: " تستاهلى اكتر من كده يانجمه النجوم"، "حبك يرفرف دخل قلبي رحوم"، "بدعتي بالاغنيه وتستاهلين اكثر من 100مليون".

نشير إلى أن أغنية "اصعد للگمر" هي من كلمات حيدر الأسير وألحان علي صابر وتوزيع مهيب الراوي. وأطلقتها الفنانة في قناتها على اليوتيوب بتاريخ 19 تموز 2022.

نود بالذكر أنّ رحمة رياض حامل بطفلها الأول من زوجها الممثل الكسندر علوم، وكانت مؤخراً قد ظهرت برفقته في حفل "جوي أووردز" مرتدية فستان أحمر طويل ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور ونقاد الموضة. وكشفت رحمة في تصريحات إعلاميّة أن إذا جنينها أنثى فستطلق عليها اسم "بغداد".