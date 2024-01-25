مصرع طالب بصعقة كهرباء أثناء صيد أسماك بترعة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي، أثناء صيد الأسماك من إحدى الترع بدار السلام جنوبي محافظة سوهاج، ونُقلت الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حسن. ا" 17 عامًا - طالب - يقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

أفاد والده بأنه أثناء ممارسة نجله المذكور صيد الأسماك بترعة الجبل المجاورة لمسكنه وحال قيامه بمد سلك كهرباء بمصباح من مسكنه لإنارة الترعة لامست يده الأسلاك ما أدى لصعقه ووفاته، ونفى الشبهه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.