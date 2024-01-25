بعد دقائق من مصرع الأم.. وفاة الضحية الثانية بالعقار المنهار في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

بعد دقائق من مصرع والدتها، توفيت الفتاة المصابة في انهيار منزل مكون من طابقين بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا، الخميس، لتلحق بوالدتها التي توفيت في الحادث نفسه.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بقنا يفيد بورود بلاغ من النجدة بانهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن بقرية أسمنت، وداخله سيدة وابنتها، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين انهيار منزل مكون من طابقين ومبني من الطوب اللبن بقرية أسمنت بمركز نقادة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة انتصار رفاعي حسب الله، تبلغ من العمر 47 عاما، وابنتها سارة علي، تبلغ من العمر 16 عاما، مصابة بإصابات خطيرة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتلحق بوالدتها.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طوخ بنقادة، تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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